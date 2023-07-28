Командировка Стакиса в Тампере признана соответствующей нормативным актам

Командировки предыдущего мэра Риги Мартиньша Стакиса соответствовали нормативным актам. Такой вывод был сделан в ходе внутренней проверки, проведенной самоуправлением.

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"Согласно статье 17 закона о самоуправлениях, председатель думы является высшим политическим должностным лицом в самоуправлении, и соответственно у него нет вышестоящего должностного лица, которое могло бы выполнять функции работодателя, указанные в правилах Кабинета министров № 969, поэтому решение о выезде председателя Рижской думы в командировку принимает сам председатель", — говорится в выводах проверки.

Проверка пришла к выводу, что командировки мэра Риги со 2 октября 2020 года происходили в соответствии с действующими нормативными актами. Аналогичным образом в соответствии со своей компетенцией и действующим законодательством действовали работники муниципальных учреждений и структурных подразделений, подготовившие и согласовавшие оформление этих командировок.

В связи с 16 командировками, утвержденными самим Стакисом, сделан вывод о том, что согласно законодательству председатель Рижской думы не обязан подавать заявление и отчет о командировке, а после международной командировки бюро должностного лица извещает муниципальный протокол о ходе соответствующей командировки и дает ее оценку.

В ряде случаев отчеты о командировках подавали другие сотрудники, отправившиеся в конкретную командировку вместе с мэром Риги, и эти отчеты отражали в том числе вклад мэра и общую оценку командировки.

Отчет о командировке в Тампере во время чемпионата мира по хоккею с 27 по 29 мая подготовил сам председатель Рижской думы.

В заключительной части акта проверки, составленного на 10 страницах, отмечается, что мэр Риги представляет самоуправление на местном и международном уровне в соответствии с законом о самоуправлении, поэтому его командировки связаны с выполнением должностных обязанностей.

Также закон о самоуправлениях возлагает на Ригу как столицу Латвии задачу участия в организации мероприятий международного и государственного значения и укрепления международного имиджа столицы, и самоуправление может сотрудничать с самоуправлениями других стран.

Проверка также ссылается на правила внутреннего распорядка о командировках, изданные исполнительным директором города Риги. Из них можно сделать вывод, что решение о командировках работников принимает работодатель, а о командировках членов Рижской думы — председатель Рижской думы.

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Проверка проводилась на основании постановления исполнительного директора города Риги Яниса Ланге, которое было издано после соответствующего решения Рижской думы. Инициатором проверки был депутат Виестур Зепс ("Для Развития Латвии"). Он также обратился с просьбой проверить командировки Стакиса в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) и Министерство охраны окружающей среды и регионального развития.