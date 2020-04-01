Командующий НВС: четверо латвийских военнослужащих заразились Covid-19 за границей
Foto: F64

Все четверо военнослужащих Национальных вооруженных сил (НВС)Латвии заразились коронавирусом за границей. Об этом в интервью Латвийскому Радио заявил командующий НВС Леонидс Калниньш.

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По его словам, состояние всех заразившихся солдат стабильное, а симптомы заболевания — легкие. Военнослужащие заразились за пределами Латвии, а симптомы заболевания констатировали у себя, находясь в самоизоляции. После того, как они поняли, что состояние здоровья ухудшилось, военные сдали анализы.

Калниньш указал, что у бойцов НВС, находившихся в самоизоляции, не было контактов с коллегами, поэтому нет оснований полагать, что они могли заразить и других военнослужащих.

Командующий Национальными вооруженными силами еще раз заверил, что во всех армейских подразделения предприняты все необходимые меры, чтобы снизить риск заболеваемости Covid-19.

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LETA

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LETA
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