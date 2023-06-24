Командующий НВС Латвии: Пригожину вряд ли удастся свергнуть военное руководство России
Foto: LETA

Попытка лидера российской наемнической группы "Вагнер" Евгения Пригожина свергнуть российское военное руководство, скорее всего, будет пресечена, такое мнение высказал командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Леонид Калниньш в интервью Латвийскому радио, сообщает LETA.

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Командующий указал, что события последних дней не свидетельствуют о смене власти в России.

Также командующий НВС призвал не переоценивать способности Пригожина. Он призвал критически отнестись к заявлению самого лидера "Вагнера" о том, что группа Пригожина имеет в своем распоряжении 25 тысяч солдат и что на его сторону может перейти часть российских вооруженных сил.

Калниньш указал, что популярность и "помпезность" Пригожина созданы искусственно: командир НВС считает, что его популярность выросла только благодаря социальным сетям и масс-медиа, а не благодаря его успехам во время боя".

"Пригожин понимает, что потерял влияние, он явно уголовный преступник — ему грозит не только международный суд, но и внутренняя расплата. У него действительно не было другого выхода, кроме такого шага, который он предпринял", — подчеркнул Калниньш.

Он указал, что латвийская армия и союзники по НАТО регулярно следят за ситуацией в соседних странах, независимо от этих событий.

"Я могу заверить латвийское общество в том, что никаких серьезных явлений уровня угрозы точно не произойдет", — сказал Калниньш. По его словам, "центральная власть России не потеряла контроль над территорией и военными вооруженными силами, находящимися под их непосредственным командованием. И их мощности для подавления мелкомасштабного мятежа или мятежа Пригожина вполне достаточно".

Командующий НВС также скептически отнесся к возможности того, что эти события повлияют на ход войны, начатой ​​Россией в Украине.

Ранее Пригожин заявлял, что наемники "вагнеровцев" из Украины проникли в Россию с целью свержения российского военного руководства. Федеральная служба безопасности (ФСБ) России призвала боевиков "Вагнера" "принять меры к его задержанию". Генпрокуратура России возбудила уголовное дело в связи с попыткой организации вооруженного переворота.

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