Командующий НВС: Пригожину вряд ли удастся свергнуть военное руководство России

Попытка лидера российской наемнической группы "Вагнер" Евгения Пригожина свергнуть российское военное руководство, скорее всего, будет пресечена, такое мнение высказал командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Леонид Калниньш в интервью Латвийскому радио, сообщает LETA.

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Командующий указал, что события последних дней не свидетельствуют о смене власти в России.

Также командующий НВС призвал не переоценивать способности Пригожина. Он призвал критически отнестись к заявлению самого лидера "Вагнера" о том, что группа Пригожина имеет в своем распоряжении 25 тысяч солдат и что на его сторону может перейти часть российских вооруженных сил.

Калниньш указал, что популярность и "помпезность" Пригожина созданы искусственно: командир НВС считает, что его популярность выросла только благодаря социальным сетям и масс-медиа, а не благодаря его успехам во время боя".

"Пригожин понимает, что потерял влияние, он явно уголовный преступник — ему грозит не только международный суд, но и внутренняя расплата. У него действительно не было другого выхода, кроме такого шага, который он предпринял", — подчеркнул Калниньш.

Он указал, что латвийская армия и союзники по НАТО регулярно следят за ситуацией в соседних странах, независимо от этих событий.

"Я могу заверить латвийское общество в том, что никаких серьезных явлений уровня угрозы точно не произойдет", — сказал Калниньш. По его словам, "центральная власть России не потеряла контроль над территорией и военными вооруженными силами, находящимися под их непосредственным командованием. И их мощности для подавления мелкомасштабного мятежа или мятежа Пригожина вполне достаточно".

Командующий НБС также скептически отнесся к возможности того, что эти события повлияют на ход войны, начатой ​​Россией в Украине.

Ранее сообщалось, что Пригожин ранее заявлял, что наемники "вагнеровцев" из Украины проникли в Россию с целью свержения российского военного руководства. Федеральная служба безопасности (ФСБ) России призвала боевиков "Вагнера" "принять меры к его задержанию".

Генпрокуратура России возбудила уголовное дело в связи с попыткой организации вооруженного переворота.