Командующий НВС: в военных действиях в Украине наблюдается стагнация

В военном конфликте на Украине в настоящее время наблюдается стагнация, что грозит довольно долгим продолжением войны, заявил командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС) Леонид Калниньш в интервью Латвийскому радио.

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По его словам, со стороны Украины есть огромная сила воли и уверенность, но меньше оружия, а с другой стороны, у России гораздо больше оружия, но абсолютная неуверенность и нежелание интенсивно воевать. "Это приводит к стагнации, когда российские войска со сложностями продвигаются вперед, чтобы отвоевать какую-то территорию", — прокомментировал Калниньш.

По его словам, такой застой свидетельствует о том, что война может продолжаться долго, и это точно не пойдет на пользу Украине, которая хочет как можно скорее освободить свои территории.

На вопрос, видит ли он возможность для украинцев изгнать оккупантов военным путем или можно ли что-то решить путем дипломатических переговоров, командующий НВС ответил, что любой письменный мирный договор будет лишь временным решением, так как украинцы обязательно будут бороться за реальный возврат своих территорий.

На просьбу уточнить, как долго может продолжаться война на Украине, Калниньш ответил, что в основном это будет зависеть от силы воли и убежденности украинцев — как только эти факторы будут разрушены, войну можно считать оконченной.

При этом командующий НВС прогнозирует, что в ближайшие два-три месяца, пока украинцы будут осваивать новую технику, особо кровопролитные бои ожидаются в тех регионах, где боевые действия уже сейчас идут наиболее активно.

Он добавил, что Латвия не прекратила оказание военной помощи Украине и будет продолжать это делать до полного освобождения страны от оккупантов.

Во вторник исполняется три месяца с начала полномасштабного вторжения российской армии на Украину.