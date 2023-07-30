Командующий НВС: "Вагнер" - продукт информационной войны

Российская частная военная компания (ЧВК) "Вагнер" является продуктом информационной войны, и многие попадаются на крючок ее героизации, заявил командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС) Леонид Калниньш агентству LETA, комментируя мнения экспертов о возможных сценариях действий "Вагнера".

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По его словам, в первую очередь общество не должно прославлять эту группу, потому что ее сущность зародилась в кабинетах российской пропаганды.

"В настоящее время "вагнеровская" тематика, которая в основном была ориентирована на внутреннюю часть России и Украины, распространилась за пределы этих стран. В принципе, это продукт информационной войны, и многие попадаются на крючок этого прославления", - сказал командующий.

Несмотря на то, что ЧВК состоит из профессиональных боевиков, они ничем не отличаются от бойцов российских регулярных войск, которые уже во многом участвуют в обучении местных сил в Белоруссии.

Во-вторых, по словам Калниньша, безопасность Латвии контролируется и поддерживается 24 часа в сутки, независимо от того, какие силы появляются и действуют вблизи границ страны.

"Если бы мы подчинялись разного рода пропагандистским лозунгам, информационным демаршам, наша система безопасности была бы очень уязвима", - добавил Калниньш.

В-третьих, национальная оборона и безопасность Латвии осуществляется в соответствии с основными задачами, а именно абсолютно снизить риски любого уровня угроз, независимо от национальной принадлежности сил, их структуры и информационных кампаний.

"Мы готовы реагировать незамедлительно и адекватно для обеспечения национальной безопасности и защиты территориальной целостности. И только потом можно анализировать, откуда исходила угроза и кто ее создал", - подчеркнул командующий.

НВС готовы к любым сценариям развития событий, в том числе к возможным провокациям или диверсиям на государственной границе, и армия тренировалась против таких мер.

На вопрос, следует ли после прибытия "Вагнера" в Белоруссию размещать в Даугавпилсе или где-либо еще в Латгале дополнительные армейские подразделения, командующий НВС ответил, что НВС воспринимает всю территорию Латвии как монолитный защищаемый объект. В настоящее время нет необходимости в подкреплении ни в одной из географических точек Латвии.

"Мы годами создавали эту систему для того, чтобы иметь возможность обеспечить быстрое реагирование в любой момент, в любой географической точке с минимальным сроком. Поэтому сейчас нет необходимости перебрасывать подразделения в Даугавпилс", - сказал Калниньш.