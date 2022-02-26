Командующий НВС: война между Россией и Украиной входит в "стадию замедления"

В настоящее время есть признаки того, что российско-украинская война вступает в "стадию замедления", поскольку российским войска не удалось массово завоевать и оккупировать территорию Украины, заявил командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС) Леонид Калниньш.

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В первый же день войны Калныньш заявил, что необходимо посмотреть, сможет ли украинское общество преодолеть психологическую черту и начать сопротивляться.

"Сейчас война вступила в фазу торможения, так как России не удалось массово завоевать территорию и остаться (на ней). Российские войска остановились на близких расстояниях от исходных пунктов. Даже Киев, несмотря на применение ракет и другого оружия, не был завоеван. Обе стороны войны находятся в фазе застоя", - сказал Калниньш в комментарии для агентства LETA.

По словам командующего НВС Латвии, "если русские планируют захватить города, ожидаются ожесточенные бои в густонаселенных районах. Ущерб нападающих обычно намного больше, если не применять массированно так называемые ковровые бомбардировки, как это было во Второй мировой войне". Однако российская сторона не может использовать такие методы из-за недостаточности авиации, боеприпасов и других сдерживающих факторов, пояснил он.

При этом Леонид Калниньш не заметил, что Россия применяет какие-то новые методы военного искусства. "Россия использует приемы, применявшиеся в конфликтах в Чечне, Грузии, Донбассе и Афганистане. На данный момент существует очень классическая операция, но этот классический подход не всегда был эффективен при абсолютном народном сопротивлении", - заявил он.

Командующий НВС Латвии также очень положительно оценивает решение НАТО и других стран продолжать поставки Украине вооружений и техники.

"Сейчас все зависит от людей. Если пропадает желание защищать страну, то теряется и свобода. У украинцев может не хватать более современного оружия, но есть сила воли, и ее нельзя задавить ракетами или угрожать ядерным оружием. Если президент России заявляет, что украинские вооруженные силы должды совершить государственный переворот и свергнуть законную власть, то это означает, что российские войска встретили принципиально сильное сопротивление", — подчеркнул он.