Команды рижских школ приглашают подавать заявки на участие в строительных соревнования Minecraft

С 26 мая по 11 июня команды общеобразовательных школ Риги приглашаются к участию в строительных соревнованиях Minecraft по созданию символов, характеризующих город Ригу в виртуальной модели Риги.

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Мероприятие будет пилотным проектом, в котором экспериментальным путем проверяются возможности применения Minecraft Education Edition и модели Риги для формирвоания культурной осведомленности учащихся, местного патриотизма и чувства принадлежности.

В ходе соревнований школьным командам из 2–5 участников будет дано задание реконструировать одну из достопримечательностей, памятников или других градостроительных объектов, характеризующих исторический центр Риги, дополняя и детализируя существующую виртуальную модель Риги в среде Minecraft.

Конкурс будет проходить дистанционно (онлайн) в два этапа.

На первом этапе каждой команде будет дано 12 дней (с 26 мая по 6 июня), в течение которых надо изучить, описать и в виртуальной среде Minecraft в виртуальной модели Риги реконструировать присвоенный экстерьер объекта исторического центра Риги, например, Дом Черноголовых, Церковь Святого Петра, Памятник Свободы или другие из общего списка 26 объектов.

С 12 по 23 мая esportaskola.lv объявляет регистрацию для участия в соревнованиях. Работа на первом этапе конкурса проходит в школьных командах от 2 до 5 участников.

Все члены одной команды должны учиться в одной рижской школе. Желательно привлечь по одному учителю от каждой школы для поддержки каждой команды. Учитывая, что школьные команды будут работать индивидуально, и каждый участник будет подключаться к виртуальной игровой платформе удаленно из своего дома, участникам рекомендуется иметь базовые навыки игры в Minecraft, но это необязательно.

Максимальное количество команд — 20.

Игра будет проходить в среде Minecraft Education Edition, которая доступна всем рижским учащимся и преподавателям с учетными записями пользователей Microsoft Office 365 в системе edu.riga, выданными учебным заведением.

От учителей не требуются базовые знания Minecraft, так как, зарегистрировавшись для поддержки своей школьной команды, можете подать заявку на курс обучения Minecraft Education Edition под руководством сертифицированных педагогов, чтобы узнать о возможностях, предлагаемых игровой средой. По окончании обучения преподаватели получат сертификат об окончании учебного курса Minecraft.

На втором этапе, который состоится 11 июня, будет проводиться онлайн-соревнование по скоростному строительству, в котором по одному участнику от каждой команды будут соревноваться за звание самого технически точного и самого быстрого строителя. По окончании второго этапа состоится виртуальная экскурсия, в котором будут представлены результаты работы, проделанной школьной командов на первом этапе, а также будут награждены три лучшие команды.

Виртуальная модель Риги Minecraft была создана в рамках проекта Программы транснационального сотрудничества региона Балтийского моря "Культурное планирование как метод социальных инноваций в городах — UrbCultural Planning", одним из партнеров которого является Департамент городского развития Рижской думы. Виртуальная Рига Minecraft — это автоматизированно созданная модель города, основанная на доступных геопространственных данных.

Конкурс организован школой Esporta в сотрудничестве с Рижским самоуправлением, Microsoft и Центром компьютерных наук.