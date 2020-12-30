Комендантский час: пока неизвестно, как будет ходить общественный транспорт
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Пока не известно, как будет организовано курсирование общественного транспорта в Риге в комендантские часы, сообщил в интервью Latvijas Radio вице-мэр Риги Эдвард Смилтенс.

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"Днем у людей есть возможность передвигаться, делать все необходимое для покупки еды, поездок на работу", — сказал Смилтенс, допустив, что жителям Риги предстоит считаться с большим числом стражей порядка на улице. "Важно предотвратить собрания людей, чтобы не передавали заболевание друг другу. Так мы пытаемся сократить число заболевших и жертв", — сказал он.

Решение об ограничениях пока не принято. Ранее было известно, что, в отличие от предыдущих годов, проезд на праздники бесплатным не будет.

Правительство Латвии приняло решение о продлении чрезвычайной ситуации до 7 февраля. Наряду с этим принято решение о введении комендантского часа — с десяти вечера до пяти часов утра.

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