Комендантский час: за ночь проверены 5000 человек, злостные нарушители наказаны на 1000 евро

Минувшей ночью, когда в Латвии начал действовать комендантский час, сотрудники полиции проверили 4742 человека. С большинством была проведена разъяснительная беседа, а особо смелым нарушителям выписан штраф до 1000 евро, сообщает пресс-служба Государственной полиции.

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Патрулирование и проверки на дорогах проводили сотрудники Государственной полиции совместно с Муниципальной полицией, работниками Государственной пограничной службы и земессаргами.

Напомним, что все жители Латвии обязаны находиться дома с 22 до 5 часов с 30 декабря до 4 января, а также с 8 по 10 января. Выходить из дома можно только при крайней необходимости или для выполнения служебных обязанностей. Подробнее читайте — здесь.

Полицейские изначально говорили о том, что в первый момент особо не будут строги к нарушителям. Так, в ночь с 30 на 31 декабря более чем с 2300 лицами провели разъяснительную беседу, но также было составлено 483 протокола об административном нарушении, в том числе в Рижском регионе — 209.

Кроме того, было выявлено еще по меньшей мере 154 нарушения, но решение о начале административного процесса пока не принято.

Нарушителям комендантского часа уже выписан штраф в 1000 евро, а в большинстве случаев — в 100, 300 и 500 евро.

На большие суммы оштрафованы двое мужчин в Апском крае. Водитель автомашины "Audi" 1991 г. рожд. отказался остановиться по требованию полиции, к тому же был нетрезв. И водитель, и пассажир заявили, что им безразличны ограничения. Каждый из них оштрафован на 1000 евро.

В Даугавпилсе около 20 человек праздновали в гараже Новый год. Самый большой штраф в этой компании составил 600 евро.

Также в Риге был оштрафован ночной "ловец покемонов", который агрессивно общался с полицией.