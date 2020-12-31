Комендантский час: за ночь проверены 5000 человек, злостные нарушители наказаны на 1000 евро
Foto: LETA

Минувшей ночью, когда в Латвии начал действовать комендантский час, сотрудники полиции проверили 4742 человека. С большинством была проведена разъяснительная беседа, а особо смелым нарушителям выписан штраф до 1000 евро, сообщает пресс-служба Государственной полиции.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Патрулирование и проверки на дорогах проводили сотрудники Государственной полиции совместно с Муниципальной полицией, работниками Государственной пограничной службы и земессаргами.

Напомним, что все жители Латвии обязаны находиться дома с 22 до 5 часов с 30 декабря до 4 января, а также с 8 по 10 января. Выходить из дома можно только при крайней необходимости или для выполнения служебных обязанностей. Подробнее читайте — здесь.

Полицейские изначально говорили о том, что в первый момент особо не будут строги к нарушителям. Так, в ночь с 30 на 31 декабря более чем с 2300 лицами провели разъяснительную беседу, но также было составлено 483 протокола об административном нарушении, в том числе в Рижском регионе — 209.

Кроме того, было выявлено еще по меньшей мере 154 нарушения, но решение о начале административного процесса пока не принято.

Нарушителям комендантского часа уже выписан штраф в 1000 евро, а в большинстве случаев — в 100, 300 и 500 евро.

На большие суммы оштрафованы двое мужчин в Апском крае. Водитель автомашины "Audi" 1991 г. рожд. отказался остановиться по требованию полиции, к тому же был нетрезв. И водитель, и пассажир заявили, что им безразличны ограничения. Каждый из них оштрафован на 1000 евро.

В Даугавпилсе около 20 человек праздновали в гараже Новый год. Самый большой штраф в этой компании составил 600 евро.

Также в Риге был оштрафован ночной "ловец покемонов", который агрессивно общался с полицией.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv LETA

Sharing Options

3

Source

rus.DELFI.lv LETA

Tags

Коронавирус Латвия
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
Умные подарки на любой вкус: праздничный выбор гаджетов Huawei
Праздничная неделя вместе c Wolt: рекомендует Сигне Мейране
Что подарить коллегам на Новый год? 5 идей на любой вкус
Идеи новогодних подарков для бабушек и дедушек
Более половины компаний Рижского порта завершают год с увеличением грузооборота
Что подарить друзьям на Новый год? 5 идей на любой вкус
5 идей новогодних подарков для жены или девушки
Полезные приложения, которые помогут реализовать планы на год