Комиссия отклонила идею о проведении контролируемых мероприятий на открытом воздухе

Признав контролируемые мероприятия на открытом воздухе перспективной формой социализации во время пандемии Covid-19, бюджетно-финансовая комиссия Сейма пока отклонила их проведение.

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Оппозиционные депутаты подали предложения к закону о мерах по предотвращению и преодолению государственной угрозы и ее последствий в связи с распространением Covid-19, предусматривающие разрешить аудиовизуальные представления на открытом воздухе при условии, что их посетители будут оставаться в своих машинах, соблюдать ограничения и расплачиваться электронно.

Депутат Юлия Степаненко пояснила, что сейчас во многих странах подобные мероприятия разрешены. По ее мнению, это даст работникам сферы культуры и развлечений возможность пережить кризис, а остальным — возможность социализироваться.

Представитель Министерства здравоохранения заявила, что на данный момент в проведении таких мероприятий усматриваются эпидемиологические риски. Например, проблемы могут возникнуть с обеспечением туалетов для посетителей.

По мнению министерства, риски проведения таких мероприятий пока больше, чем преимущества, но настанет момент, когда эти предложения можно будет обсудить повторно.