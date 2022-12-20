Комиссия по правам человека может рассмотреть ситуацию с "Дождем" в январе

В первой половине января Комиссия Сейма по правам человека и общественным делам может принять решение по вопросам, актуализированным деятельностью российского телеканала "Дождь" в Латвии, сообщила агентству LETA депутат Сейма, возможный будущий руководитель комиссии Иева Бранте (Объединенный список).

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Политик отметила, что предложит комиссии рассмотреть эту ситуацию. По словам Бранте, вопрос "Дождя" нужно рассматривать в основном с точки зрения государственной выгоды и национальной безопасности, с учетом оценки учреждений госбезопасности.

Она подчеркнула, что на заседании также планируется разъяснить, какой и насколько соответствующий вклад внес телеканал, когда он работал в Латвии.

Бранте также напомнила, что решение Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) об аннулировании лицензии "Дождя" на вещание остается в силе.

Как сообщалось ранее, решение NEPLP вступило в силу в ночь на 8 декабря и "Дождь" был вынужден прекратить вещание на территории Латвии.

В свою очередь, выборы председателя Комиссии по правам человека назначены на среду, 21 декабря, и на эту должность может быть выдвинута кандидатура Бранте.