Комиссия рынка финансов и капитала оштрафовала Rietumu banka на 5,8 млн евро

Комиссия рынка финансов и капитала применила (FKTK) к АО Rietumu banka штраф в размере 5,85 млн евро за нарушения требования нормативных актов по предотвращениюю легализации средств, полученных преступных путем, финансирования терроризма и пролиферации (NILLTPFN).

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На банк также возложены правовые обязательства по устранению выявленных нарушений и недостатков.

В 2019 году FKTK произвела проверку Rietumu banka, в 2019 и 2020 годах — целеноправленные проверки на предмет предотращения NILLTPFN. За это время была произведена оценка того, как банк соблюдает требования нормативных актов по предотвращению NILLTPF и как в банке работает система внутреннего контроля, позволяющая идентифицировать риски, чтобы банк мог проводить дальнейшие необходимые действия, не допуская использование финансовой системы Латвии для NILLTPF.

В ходе проверки FKTK обнаружил нарушения и недочеты, связанные с недостаточно эффективной системой внутреннего контроля банка и управлением рисками. Был сделан вывод, что банк не оценивал должным образом риски, связанные с деятельностью поставщиков платежных услуг, в том числе иностранных. В некоторых случаях клиентам риск NILLTPF устанавливался ниже, чем фактический риск.

Проверка показала, что в банке отведены недостаточные ресурсы для управления рисками NILLTPF, отсутствует всесторонняя проверка со стороны службы внутреннего аудита, есть недочеты во внутренних нормативных актах актах. FKTK указывает и на то, что банк недостаточно исследует клиентов.

Rietumu banka следует привлечь присяжного ревизора или коммерческое общество присяжных ревизоров, чтобы произвести независимую оценку эффективности и соответствия системы внутреннего контроля банка требованиям нормативных актов по предотвращению NILLTPF. После проведения оценки банку нужно разработать план мероприятия по исполнению полученных рекомендаций.

До устранения выявленных нарушений банку дано указание соблюдать ограничения по привлечению определенных категорий новых клиентов с высоким уровнем риска.

Представители Rietumu banka заявили агенству LETA, что свою позицию и реакцию озвучат после того, как ознакомятся с решением FKTK. Rietumu banka считает странной ситуацию, когда банк узнает о решении регулятора одновременно с прессой.

"В то же самое время сейчас хотим сказать, что открытые во время проверки недостатки, о которых говорится в сообщении регулятора средствам массовой информации, по своей не сути небольшие, технические и формальные. Ни одно из них не привело к существенным последствиям или убыткам — ни моральным, ни материальным. Это были незначительные ошибки и недочеты, поэтому мы очень удивлены размером установленного штрафа", — заявили представители Rietumu banka.

Представитель FKTK Даце Янсоне подтвердила, что в денежном выражении штраф , наложенный на Rietumu banka, самый крупный из всех, которые FKTK когда-либо применяло к какому-либо банку.