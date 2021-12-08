Комиссия Сейма дала добро на начало уголовного преследования депутата Адамсонса, подозреваемого в шпионаже

Большинство депутатов Комиссии Сейма по мандатам, этике и заявлениям поддержали просьбу Генеральной прокуратуры начать уголовное преследование депутата парламента Яниса Адамсонса, подозреваемого в шпионаже в пользу России. Окончательное решение завтра, 9 декабря, должен принять Сейм.

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Генеральная прокуратура обратилась в Сейм с просьбой дать добро на уголовное преследование депутата Яниса Адамсонса, которого в июне этого года Служба государственной безопасности задержала по подозрению в шпионаже в пользу России.





С июня Адамсонс под арестом

10 июня Сейм большинством голосов дал разрешение на обыск по месту жительства и работы депутата Адамсонса, на его задержание, арест и другие меры пресечения, а также на осмотр предметов, изъятых в результате задержания и обыска. 16 июня стало известно, что в рамках "уголовного дела Адамсонса" был задержан еще один фигурант — гражданин России. Однако Служба государственной безопасности от подробных комментариев воздерживалась.

По данным агентства LETA, Служба государственной безопасности подозревает Адамсонса по более чем 40 эпизодам шпионажа. В октябре суд Видземского предместья Риги принял решение оставить Адамсонса под арестом.

По информации Латвийского телевидения, Адамсонс подозревается в передаче информации в Россию в течение последних четырех лет. Неофициально известно, что Адамсонс передавал общедоступные документы — различные поправки к законам, информацию об армейских закупках и бюджете, а также о ситуации на восточной границе Латвии. Якобы Адамсонс передавал данные о позиции Балтийской ассамблеи в отношении проекта Nord Stream 2. Якобы депутат использовал свой парламентский компьютер для передачи информации.

Адамсонс был членом Комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции, Комиссии Сейма по запросам и парламентской подкомисии по делам Балтии. Хотя у Адамсонса нет допуска у государственной тайне, он принимал участие в заседаниях, где должностные лица делились информацией ограниченного доступа.

Наказание — до 10 лет лишения свободы

Янис Адамсонс подлежит уголовного преследованию в связи с обвинениями в совершении преступлений, предусмотренных 1-частью 80-й статьи, 1-й частью 180-й статьи и 2-й частью 233-й статьи Уголовного закона.

1-я часть 85-й статьи предусматривает наказание за шпионаж — незаконный сбор закрытой информации с целью передачи или передачи иностранному государству или иностранной организации напрямую или через другое лицо или за незаконный сбор или передачу другой информации иностранной разведке лично или при посредничестве. Такое правонарушение карается лишением свободы сроком до десяти лет и испытательным надзором сроком до 3 лет.

1-я часть 180-й статьи предусматривает наказание за кражу, мошенничество или присвоение имущества в небольшим объемах. За это виновный может быть наказан одним годом тюремного заключения, кратковременным лишением свободы, принудительными работами или штафом.

2-я часть 233-й статьи оговаривает наказание за изготовление, ремонт, приобретение, хранение, ношение, транспортировку, передачу или продажу огнестрельного оружия, основных компонентов огнестрельного оружия, боеприпасов к огнестрельному оружию, пневматического оружия большой энергии, взрывчатых веществ. или взрывных устройств без соответствующего разрешения. За такое правонарушение грозит тюремный срок до трех лет, временное лишение свободы, принудительные работы или штраф.

Адамсонс тяжело болен

После ареста Янис Адамсонс вышел из партии "Согласие", от которой был избран в парламент, но не сложил мандат депутата Сейма.

Приняв решение оставить депутата Сейма Яниса Адамсонса, подозреваемого в шпионаже в пользу России, под арестом суд взял ответственность за риски, связанные с его здоровьем, заявлял ранее Урбанович.

"Складывается впечатление, что тюрьма в данной ситуации не мера пресечения, а наказание. Для человека с тяжелым диагнозом — очень мучительное наказание", — сказал лидер "Согласия".