Комиссия Сейма единогласно поддержала повышение минимальной зарплаты до 620 евро

С 1 января 2023 года минимальная зарплата будет повышена с нынешних 500 до 620 евро, предусматривают поправки к Закону "О труде", утвержденные во втором чтении Комиссией Сейма по социальным и трудовым делам. Поправки предусматривают, что с 1 января 2024 года "минималка" составит уже 700 евро в месяц.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В ходе заседания комиссии парламентский секретарь Министерства благосостояния Эвита Залите-Гроса ("Консервативные") заявила, что речь о минимальной зарплате идет уже годы, но Национальный совет по трехстороннему сотрудничеству не способен об этом договориться.

"Это означает, что время идет вперед, мы не знаем, как долго будет формироваться правительство, но все говорят, что нужно эту минимальную зарплату. Если мы сейчас не примем эту поправку, то в конце концов министерства и предприниматели не будут вовремя знать на что рассчитывать. Затягивать решение этого вопроса во время инфляции — это полное безумие", — сказала Залите-Гроса.

Эксперт по социальной безопасности и здравоохранению Латвийской конфедерации работодателей Петерис Лейшкалнс указал, что минимальную зарплату нужно повышать, она обязательно будет повышена и на основании этого произойдет "в рамках бюджетого пакета".

"Национальный совет по трехстороннему сотрудничеству, конечно, рассматривает вопрос в рамках социального диалога, профсоюзы и работодатели обсуждают эти дела с Кабинетом министров, и Кабинет министров в рамках бюджетого пакета решение примет. Это так было и так будет", — пояснил Лейшкалнс.

Латвийская конфедерация работодателей всегда указывала, что согласно принципам социального диалога один раз нужно договориться об алгоритме, который подразумевает, что минимальная зарплата индексируется автоматически раз в год, как и зарплаты государственных должностных лиц.

"Повышение минимальной зарплаты нужно рассматривать в рамках социального диалога и это обязательно нужно сделать в этом году. Не нужно переносить в парламент те дела, которые согласно директиве ЕС должны происходить в рамках социального диалога", — сказал Лейшкалнс.

Представитель Латвийской торгово-промышленной палаты Кристине Робежниеце присоединилась к мнению Лейшкалнса, сказав, что понятна инициатива повысить минимальную зарплату, однако нужно учитывать процесс рассмотрения вопросов, и должны быть дискуссии с социальными партнерами.

Вопрос о поправках к Закону "О труде" будет включен в повестку дня Сейма 13 октября. Инициатор поправок — правительственная партия "Консервативные", которая не прошла в 14-й Сейм.

Поправки предусматривают, что повышение минимальной зарплаты должен утвердить, приняв соответстующие правила, Кабинет министров.

Депутаты указывают на то, что в Литве минимальная зарплата — 730 евро, в Эстонии — 654 евро.