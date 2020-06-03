Комиссия Сейма концептуально одобрила запрет георгиевской ленты на публичных мероприятиях

В среду, 3 июня, комиссия Сейма по правам человека и обещственным делам концептуально одобрила поправки к латвийскому законодательству, предусматривающие запрет на использование в георгиевской ленты в ходе публичных мероприятий — как развлекательных, так и праздничных, а также на собраниях, шествиях и пикетах.

"Учитывая экспансию России на Украине и реализуемую ею тоталитарную идеологию по отношению к бывшим республикам СССР, у Латвии имеется основание углядеть достаточную угрозу своему демократическому строю и безопасности. Запретив георгиевские ленты, уменьшим выражения такой идеологии. Нам нужно показать свою позицию по отношению к использованию этих лент на публичных мероприятий", — заявил глава комиссии Артус Кайминьш.

Авторами поправок к законодательству являются политики Национального объединения. Как пояснил агентству LETA генеральный секретарь Нацблока Райвис Зелтитс, "Россия широко использует георгиевские ленты в своей пропаганде". "Изначально сентиментальное значение георгиевской ленты с каждым годом все больше затеняет прославление имперскости России, и на данный момент георгиевская лента стала объединяющим знаком отличия для тех людей, которые живут в поле пропаганды России и желают территориального расширения России до границ бывшего СССР", — уверены члены Нацблока.

"Георгиевская ленточка" — общественная акция по раздаче символических ленточек, посвященная празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне, проводимая с 2005 года.

Георгиевская лента появилась при Екатерине II вместе с орденом Святого Георгия — высшей воинской наградой Российской империи. Георгиевская лента по внешнему виду и сочетанию цветов соответствует ленточке, которой обтянута орденская колодка к медали "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.".