Комиссия Сейма: Латвия отвергает любую возможность ЧМ-2021 по хоккею в Минске, турнир следует провести в Риге
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В понедельник, 18 января, комиссия Сейма по иностранным делам утвердила текст международного заявления, в котором говорится, что Латвия не поддерживает идею о проведении чемпионата мира-2021 по хоккею в Минске. Как поясняет пресс-служба Сейма, причиной такого отношения является протестные события в Беларуси и действия властей страны по отношению к протестующим. Вместо Минска Латвия предлагает провести ЧМ-2021 в Риге.

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"Латвия отвергает любую возможность устроить хоккейный чемпионат вместе с Беларусью, так как при нынешних обстоятельствах, когда в Беларуси проводятся насильственные репрессии, устраивать спортивное мероприятие такого масштаба в Минске является недопустимым", — заявил председатель Комиссии по иностранным делам Рихард Колс.

Согласно первоначальному решению Международной федерации хоккея (IIHF), турнир должен пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня 2021 года.

12 ноября прошлого года после встречи с правительством Латвии, заявившем о готовности провести турнир без Беларуси, президент IIHF Рене Фазель заявил, что организация действует вне политики и пытается сделать все возможное для того, чтобы чемпионат мира прошел в двух странах, за которые проголосовал конгресс.

Председателя Федерации хоккея Беларуси, главу наблюдательного совета минского "Динамо" Дмитрия Баскова подозревают в том, что он лично участвовал в издевательствах над протестующими. 16 ноября прошлого года МИД Латвии внес Баскова в список лиц, которым запрещен въезд в страну.

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Tags

МИД рижское "Динамо" "Динамо" Рига IIHF Беларусь Динамо Латвия Рене Фазель Сейма ЧМ-2021
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