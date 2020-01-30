Комиссия Сейма на должности в NEPLP выдвинула журналистов TV3 Калдерауску и Эглитиса

Комиссия Сейма по правам человека и общественным делам на должность членов Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) выдвинула журналистку TV3 Иеву Калдерауску и бывшего журналиста TV3 Яниса Эглитиса.

Калдерауска получила однозначную поддержку членов комиссии. Они подчеркнули, что она произвела очень хорошее впечатление. В свою очередь, по поводу Эглитиса мнения разделились.

Депутаты решили каждый назвать кандидата, за которого они готовы проголосовать. Четверо депутатов поддержали Эглитиса, несколько депутатов выразили поддержку бывшему руководителю отдела медиаполитики Министерства культуры Роберту Путнису и бывшему главному редактору портала Satori.lv Илмару Шлапину.

В итоге комиссия решила выдвинуть на голосование кандидатуру Эглитиса.

Чтобы Калдерауска и Эглитис могли занять место в совете, их кандидатуры должны быть одобрены на заседании Сейма.