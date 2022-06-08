Комиссия Сейма: общественные масс-медиа смогут безвозмездно передавать свой контент коммерческим СМИ
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В среду 8 июня, комиссия Сейма по правам человека и общественным делам одобрила продвижение поправок, подразумевающих безвозмездную передачу коммерческим СМИ содержания, созданного общественными масс-медиа, сообщает со ссылкой на пресс-службу парламента портал rus.lsm.lv.

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"Сейчас, когда идет война в Украине, происходит и борьба за умы людей. Нам следует сделать все возможное, чтобы обеспечить информативное и качественное содержание как можно более широкой аудитории. И особо важно такое содержание предлагать региональному телевидению, особенно в Латгалии, где до сих пор велико влияние российского информационного пространства", — заявил председатель комиссии Артус Кайминьш.

Чтобы обеспечить достоверную информацию и стимулировать освоение госязыка, планируется постановить, что общественным масс-медиа и созданные ими на госязыке новостные и информационно-аналитические передачи либо их отрывки по возможности нужно будет озвучивать или субтитровать на языки нацменьшинств.

Комиссия просит присвоить поправкам статус срочных (то есть рассматриваться их Сейм будет в двух чтениях вместо обычных трех) и уже завтра провести первое чтение, пояснил Кайминьш.

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