Комиссия Сейма оценит инициативу граждан, предусматривающую отказ от Стамбульской конвенции

На заседании Комиссии Сейма по мандатам, этике и представлениям 2 августа планируется провести предварительную оценку инициативы граждан, предусматривающей отказ от ратификации Стамбульской конвенции в Латвии, сообщает агентство LETA.

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Сбор подписей под коллективным заявлением "О неприсоединении Латвии к Стамбульской конвенции" на портале Manabalss.lv был объявлен в 2016 году, два года спустя их собрали, но только в июле этого года инициатива дошла до Сейма.

Как утверждает автор инициативы Андрис Шимфс, не присоединившись к Стамбульской конвенции, Латвия избежит неблагоприятных изменений в общественном сознании, сохранив заложенные в Сатверсме ценности, и защитит общество от навязывания социально сконструированных понятий "гендера".

Понимая, что насилие в обществе и в семье является серьезной и решаемой проблемой, Шимфс в то же время считает, что Стамбульская конвенция не предлагает существенных мер по предотвращению насилия в обществе помимо тех, которые уже предусмотрены действующим законодательством в Латвии. По мнению инициатора законопроекта, конвенция дополнительно возлагает на государство тяжелое финансовое, организационное и идеологическое бремя, требуя кардинального преобразования структуры общества во всех сферах его жизни — культуры, образования, социальных норм, обычаев и традиций, в том числе взятия под контроль личного жизненного пространства людей и семейной жизни.

Автор инициативы призывает Сейм не ратифицировать Конвенцию Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье, или так называемую Стамбульскую конвенцию, и отозвать присоединение Латвии к призыву Еврокомиссии к Европейскому союзу подписать и ратифицировать Стамбульскую конвенцию.

Как уже сообщалось, на прошлой неделе правительство должно было рассмотреть вопрос о ратификации Стамбульской конвенции в Латвии, но его отложили.

Вопрос был снят с повестки дня правительства в связи с тем, что одна из коалиционных партий — "Объединенный список" — хотела внести дополнения в вынесенный на утверждение документ.

Председатель фракции "Объединенного списка" в Сейме Эдгар Таварс заявил агентству LETA, что необходимо доработать законопроект, чтобы "рассеять опасения и не иметь отдельного толкования того, что такое пол, социальный класс и социально-гендерные вопросы".

Согласно законопроекту, представленному Министерству юстиции, Стамбульскую конвенцию планируется утвердить в Латвии с оговоркой, что при ее реализации Латвия будет применять "ценности, принципы и нормы, содержащиеся в Сатверсме, особенно в отношении защиты прав человека, равенства женщин и мужчин, а также защиты и поддержки прав брака, семьи, родителей и детей".