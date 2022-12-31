Комиссия Сейма оценит предложение о недопущении прокремлевски настроенных людей к занятию государственных должностей
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

11 января комиссия Сейма по мандатам, этике и представлениям рассмотрит общественную инициативу о запрете прокремлевски настроенным лицам занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления.

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Под упомянутой инициативой на портале manabalss.lv, начатой в мае 2022 года организаторами марша-митинга "Об избавлении от советского наследия", подписались более 13 000 человек.

Авторы инициативы считают, что лица, что нужно запретить баллотироваться в Сейм, самоуправления и Европарламент, а также занимать должности чиновников и должности в учреждениях государственных и муниципальных учреждений, а также их подразделений, лицам, которые поддерживают агрессию России против Украины (в том числе аннексию Крыма Россией), разжигающие ненависть высказывания должностных лиц и учреждений власти России и пропаганду.

"Необходимо срочно разработать соответствующий закон или внести изменения в действующие законы", — призывают авторы инициативы.

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