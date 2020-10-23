Комиссия Сейма одобрила правила о штрафе за неиспользование маски: малообеспеченным маски могут раздать бесплатно

В пятницу, 23 октября, комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции одобрила выдвижение на рассмотрение парламента в первом чтении поправок к законодательству, предусматривающих денежный штраф за неиспользование масок для лица в общественных местах.

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Вместе с тем, как сообщает LETA, в ходе дискуссий депутаты комисии подчеркнули, что необходимо предусмотреть возможность раздачи бесплатных масок для малообеспеченных слоев населения. В частности, заместитель госсекретаря Министерства юстиции Лайла Медина подтвердила, что во втором чтении Сейму уже будет предоставлен улучшенный вариант законопроекта, предусматривающий выделение государством защитных масок для малообеспеченных латвийцев.

Как известно, ранее правительство постановило, что жители должны носить защитные маски в ряде общественных мест, где невозможно соблюдать дистанцию ​​в два метра, например, в общественном транспорте, магазинах, на культурных мероприятиях и т. д. Однако ранее не было никаких штрафов, если эти правила не соблюдались.

Теперь Министерство юстиции подготовило поправки к Закону о борьбе с распространением Covid-19, которые предусматривают за несоблюдение правил о ношении маски будет либо вынесено предупреждение, либо наложен штраф в размере от 10 до 50 евро.

Размер штрафа будет определяться с учетом серьезности конкретного нарушения и необходимости наложения соразмерного штрафа за нарушение ограничений изоляции, карантина и самоизоляции. Размер штрафа будет определен муниципальной полицией или государственной полицией.