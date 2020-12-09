Комиссия Сейма одобрила "замораживание" зарплат премьера, министров и парламентских секретарей
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Бюджетно-финансовая комиссия Сейма концептуально одобрила "замораживание" зарплат членов правительства и парламентских секретарей министерств. Законопроект предусматривает, что в 2021 году оклады вышеперечисленных должностных лиц останутся на уровне этого года и не подвергнутся увеличению.

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Как ранее сообщалось, повышение зарплат в будущем году предусмотрено для премьер-министра, министров, судей, прокуроров и других сотрудников государственной администрации и руководителей учреждений.

Согласно расчетам Госканцелярии, зарплата премьера Кришьяниса Кариньша в 2021 году должна вырасти с нынешних 4814 евро до 5055 евро. Таким образом, дополнительно из госбюджета за год потребуется 3589 евро. В свою очередь, министры станут получать 4798 евро (сейчас — 4570). Для этого в госбюджете нужно будет найти дополнительные 44 136 евро.

Парламентские секретари в следующем году станут получать 3722 евро вместо нынешних 3545 евро.

Помимо этого, планка презентационных расходов Кариньша будет поднята до 1132 евро ежемесячно, а его министров — до 1072 евро в месяц.

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