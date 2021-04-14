Комиссия Сейма одобрила запрет на одноразовую пластиковую посуду и ряд других изделий из пластмассы

В среду, 14 апреля, депутаты комиссии Сейма по народному хозяйству одобрили в первом чтении законопроект, внедряющий в латвийское законодательство директиву Евросоюза 2019/904 о сокращении влияния некоторых пластиковых продуктов на окружающую среду. Если комиссия в итоге окончательно одобрит данные поправки, они будут переданы на рассмотрение Сейма.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Планируется, что с 3 июля в Латвии, как и в других странах ЕС, будет запрещена продажа следующих одноразовых пластиковых продуктов:

ватные палочки;

столовые приборы (вилки, ножи, ложки, палочки для еды);

тарелки;

соломинки для напитков

мешалки для напитков;

палочки для крепления и поддержки воздушных шаров, кроме воздушных шаров для промышленного или иного профессионального использования и способов применения, которые не распространяются среди потребителей, включая механизмы таких палочек;

емкости для напитков из пенополистирола, включая их колпачки и крышки;

чашки для напитков из пенополистирола, включая их колпачки и крышки.

Также будет запрещена продажа контейнеров для пищевых продуктов, изготовленные из пенополистирола, то есть емкостей, такие как коробки, с крышкой или без нее, используемых для хранения пищевых продуктов, которые:

предназначены для немедленного употребления, на месте или навынос,

продукты в которых обычно употребляются из емкости, и готовы к употреблению без какой-либо дополнительной подготовки, такой как приготовление пищи, варка или нагревание, включая контейнеры для пищевых продуктов, используемые для фастфуда или другой еды, готовой к немедленному употреблению, за исключением контейнеров для напитков, тарелок и пакетов и упаковок, содержащих пищу.

Продажа одноразовых пластиковых стаканчиков не будет запрещена, но ее придется ограничить.

Директива принята в ЕС, чтобы снизить загрязнение окружающей среды, особенно морей и других водоемов, пластиковыми предметами. Принятие нового запрета в Латвии позволит снизить объем пластиковых отходов на 40 тонн в год.