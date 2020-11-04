Комиссия Сейма отклонила идею Нацблока о предвыборной агитации только на латышском языке
Foto: LETA

В среду, 4 ноября, комиссия Сейма по делам госуправления и самоуправлений отклонила предложенные Национальным объединением поправки, гласящие, что предвыборная агитация, расходы на которую ограничиваются нормативными актами, должна быть только на государственном языке.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Несмотря на неудачу, представитель Нацблока Рихардс Колс заявил Delfi, что партия воспользуется пунктом устава Сейма, который даже в случае отклонения законопроекта ответственной комиссией позволяет обратиться к президиуму Сейма и попросить все же включить идею на рассмотрение парламента в первом чтении.

Согласно замыслу Нацблока, поправки будут относиться и к выборам в Сейм, самоуправление и Европарламент, и к народным голосованиям. Если законопроект будет принят, предвыборная реклама будет только на латышском и в общественных СМИ, и в коммерческих, и в интернете, и в общественном транспорте, и в любых помещениях вне зависимости от того, кому они принадлежат. В случае несоблюдения этих правил Нацблок предлагает ввести административную ответственность.

Политики VL-TB/LNNK ссылаются на четвертый пункт Конституции, где сказано, что государственным языком Латвии является латышский, а также на преамбулу к Конституции. Такие поправки, считают они, расширят использование латышского языка.

"Недопустимо, чтобы спустя 30 лет после восстановления независимости Латвии во многих отраслях продолжалась начатая в СССР политика двуязычия. На языковом референдуме в 2012 году жители Латвии выразили свою волю и подтвердили, что в Латвии только один государственный язык — латышский", — считает глава Национального объединения Райвис Дзинтарс.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

9

Source

rus.DELFI.lv

Tags

VL-TB/LNNK Европарламент Райвис Дзинтарс Сейм Сейма СССР
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Достойный личный ассистент: умные часы Watch Fit от Huawei
Wolt у тебя по соседству: виртуальные рестораны
Рига претендует на то, чтобы стать региональным лидером в области перевалки зерна
Wolt в Латвии празднует трехлетие!
Samsung Galaxy Note20 — элегантный и надежный партнер для работы и развлечений
Закажи продукты в Wolt – это быстро и удобно!
Неприкосновенность пользовательских данных и их защита — фундаментальный принцип Kaspersky
В Рижском порту сданы в эксплуатацию новые резервуары для хранения и обработки загрязненных вод