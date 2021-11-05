Комиссия Сейма отклонила предложения оппозиции не повышать зарплаты высшим госчиновникам

В пятницу, 5 ноября, Бюджетно-финансовая (налоговая) комиссия Сейма отклонила несколько предложений оппозиции о внесении поправок в закон "О вознаграждении должностных лиц и работников государственных и муниципальных учреждений", которые предусматривали все же не повышать зарплаты высших государственных чиновников.

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В пятницу Бюджетно-финансовая (налоговая) комиссия Сейма отклонила несколько предложений оппозиции о внесении поправок в закон "О вознаграждении должностных лиц и работников государственных и муниципальных учреждений", которые предусматривали все же не повышать зарплаты высших государственных чиновников.

Оппозиционные депутаты обосновали свои предложения о непроведении реформы в данный момент ситуацией в латвийской экономике, а именно известным отставанием страны по многим показателям в Европейском Союзе (ЕС) и кризисом в связи с пандемией "Covid-19", из-за которого в настоящее время многие теряют работу.

В первой части заседания комиссия отклонила предложения, согласно которым предлагалось не повышать оплату труда Президенту государства, депутатам Саэйма, судьям, прокурорам, а также должностным лицам других государственных учреждений и органов самоуправлений. Отклонено также предложение не выплачивать выходное пособие не выбранным повторно депутатам Сейма.

Не нашло поддержки и предложение применить все предусмотренные законопроектом повышения заработной платы с 2025 года вместо 2023 года.

При этом, в ответ на предложение Латвийского союза самоуправлений, депутаты комиссии со своей стороны внесли предложение в законопроект, которым предусматривалась бы норма о применении коэффициента для повышения зарплаты чиновникам самоуправлений не с 30 000 жителей самоуправления, а уже с 20 000. Это предложение депутаты обосновали введением Административно-территориальной реформы, которая увеличила масштабы отдельных округов, повысив таким образом объем работы чиновников.

Предложение о сохранении включения репрезентационных расходов в зарплату высокопоставленных государственных служащих также было одобрено на основании того, что регулирование должно быть равным и справедливым по отношению ко всем плательщикам подоходного налога с физических лиц.

Комиссия проголосовала за рассмотрение законопроекта во втором чтении.

Расчеты агентства LETA показывают, что с 2023 года ежемесячная зарплата президента, председателя Сейма, премьер-министра, председателя Верховного суда и Конституционного суда может составить примерно 7607 евро, что, например, для премьер-министра и председателя Сейма означает увеличение заработной платы примерно на 40%.

Примерно на треть планируется поднять зарплату министров, которая в итоге составит приблизительно 6700 евро ежемесячно. Заработная плата генерального прокурора составит примерно 7280 евро, зарплата государственного контролера и омбудсмена — примерно 6700 евро, а заместителя председателя Конституционного суда — примерно 6500 евро.

Между тем, зарплата депутатов Сейма, которые не будут занимать дополнительные должности, в 2023 году достигнет приблизительно 3800 евро, что вдвое меньше, чем у председателя Сейма, и примерно на 10% больше, чем нынешнее вознаграждение депутата.

Как сообщили в Государственной канцелярии, целью поправок к закону "О вознаграждении должностных лиц и работников государственных и муниципальных учреждений" является повышение эффективности и качества работы государственного управления путем проведения реформы системы оплаты труда.

Изучив ситуацию, Государственная канцелярия пришла к выводу, что оплата труда высококвалифицированных работников государственного управления и местного самоуправления даже на 28%-38% ниже, чем у сотрудников частного сектора на эквивалентных должностях. Таким образом, из-за неспособности конкурировать с частным сектором текучесть кадров в государственной администрации и органах местного самоуправления увеличивается, и становится все труднее привлекать квалифицированных специалистов.