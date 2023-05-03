Комиссия Сейма отправится на выездное заседание в Рижский центр психиатрии и наркологии

В среду, 3 мая, депутаты Комиссии Сейма по социальным и трудовым делам на выездном заседании посетят Рижский центр психиатрии и наркологии, чтобы обсудить ход и тенденции лечения от зависимостей.

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Сейчас в повестке дня комиссии несколько законопроектов, цель которых — ограничить как потребление алкоголя в обществе, так и снизить привлекательность табака, особенно среди молодежи. И алкоголь, и табак являются сильными причинами зависимости, и поэтому важно, чтобы в лечении этих зависимостей применялся современный подход, способный обеспечить положительный эффект в долгосрочной перспективе, говорит председатель комиссии Инга Берзиня ("Новое Единство).