Комиссия Сейма отвергла предложение отказаться от увольнения работников без Covid-19 сертификата

Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции отвергла предложение оппозиционных депутатов исключить из закона об управлении распространением инфекции Covid-19 возможность уволить работников без сертификатов Covid-19, сообщает LETA.

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Оппозиционные депутаты предлагали исключить из поправок к закону возможность увольнять работников, которые не переболели Covid-19 и не вакцинированы. Ранее комиссия поддержала предложение разрешить работать очно с негативным результатом анализа на Covid-19, хотя специалисты здравоохранения предупреждали, что это рискованно.

Один из авторов предложения Марис Можвилло (ЗЧЛ) указал, что нельзя дискриминировать людей в зависимости от их статуса вакцинации. Идентичные предложения подала большая часть депутатов партии "За человечную Латвию", а также депутаты Эвия Папуле и Любовь Швецова. Кроме того, было отвергнуто предложению депутата Юлии Степаненко (ЛПМ), которая предупреждала, что в законопроекте четко не оговорено, какие услуги очно смогут получать невакцинированные.

Парламентский секретарь Министерства здравоохранения Илмарс Дуритис (Развитие/За!) сообщил, что у министерства нет задачи запретить людям принимать участие в мероприятиях. У каждого будет право жить нормальной жизнью, но если заболеваемость вырастет, то надо будет соблюдать специфические условия. Так как сейчас сложно предсказать, как будет развиваться пандемия, невозможно назвать конкретные услуги, которые будут ограничены.