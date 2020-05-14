Комиссия Сейма отвергла предложение во время ЧС разрешить приезжать в Латвию родственникам жителей
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Комиссия Сейма по бюджету и финансам отвергла предложение разрешить родственникам граждан Латвии приезжать в страну, пока в силе ограничения на передвижение из-за чрезвычайной ситуации, сообщает LETA.

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Депутат Регина Лочмеле-Лунёва (Согласие) сказала, что сейчас возникли трудности приехать в Латвию людям, чьи родственники являются жителями Латвии. По её словам, схожее законодательство существует в Литве, Дании и Польше.

“Мне кажется, это совершенно конструктивное предложение, иначе чтобы эти люди попали в Латвию, им надо лично обращаться к начальнику погранохраны или министру иностранных дел и получать индивидуальное разрешение”, - сказала Лочмеле-Лунёва.

Родственникам, прибывшим в Латвию из стран за пределами Балтии, надо было бы соблюдать двухнедельную самоизоляцию.

Депутаты комиссии не поддержали это предложение, но окончательное решение будет за Сеймом. Оно может быть принято этим вечером.

Как уже сообщалось, страны Балтии между собой открыли границы. Запрет на международные пассажирские перевозки в Латвии был введен 17 марта. Всё это время авиакомпании обеспечивали репатриацию граждан Латвии, пожелавших вернуться на родину во время пандемии.

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