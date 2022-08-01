Комиссия Сейма планирует признать Россию террористическим государством

Во вторник, 2 августа, комиссия Сейма по иностранным делам рассмотрит заявление, в котором ожидается признание России террористическим государством, сообщает в социальных сетях председатель парламентской комиссии по иностранным делам Рихардс Колс (Национальное объединение).

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"Аморальная война России против Украины — особенно жестокая и варварская, Россия без разбора истязает, калечит и убивает как военнослужащих, так и мирных жителей", — подчеркнул политик.

Заседание комиссии запланировано на вторник в 11:00 в дистанционном формате.

Как сообщалось, Сенат США единогласно принял резолюцию, призывающую Госдепартамент признать Россию государством-спонсором терроризма в связи с ее действиями в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине, которые привели к "смерти бесчисленного количества мужчин, женщин и детей".