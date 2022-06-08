Комиссия Сейма по этике начала дела в отношении депутатов Иесалниекса и Гиргенса

В среду, 8 июня, Комиссия Сейма по этике, мандатам и запросам возбудила дела о возможном нарушении этики против депутата от Национального объединения Яниса Иесалниекса и независимого депутата Каспарса Гиргенса. С просьбой начать дела о нарушении этики в комиссию обратилась депутат Сейма Регина Лочмеле ("Согласие"), считающая, что в высказываниях коллег есть признаки разжигания межнациональной розни.

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26 мая Сейм рассматривал законопроект, определяющий процедуру и сроки сноса памятника в Пардаугаве. Обсуждение законопроекта сопровождалось крайне эмоциональными дебатами.

В частности, депутат Сейма от правящего Национального объединения Янис Иесалниекс заявил следующее:

"И я приблизительно в пятилетнем возрасте усвоил, что есть два общества: есть наши латыши и есть оккупанты. И уже между детьми была ненависть между этими двумя группами. И эта ненависть не закончилась, поскольку оккупанты все еще не ушли".

В свою очередь, независимый депутат Каспарс Гиргенс, избранный в Сейм от KPV.LV, сказал: "И мне очень неприятно и противно, скажем так, отвратительно смотреть на то, что на эту трибуну поднимаются люди, которые не лояльны нашему государству, которые при малейшем дуновении ветра будут готовы, я так думаю, перерезать нам горло, если наступят времена, какие сейчас происходят в Украине". Оппозиция, критиковавшая законопроект — депутаты от "Согласия" — приняли высказывания на свой счет.

Позже депутат Сейма Регина Лочмеле направила в Комиссию Сейма по этике, мандатам и заявлениям прошения c просьбой возбудила дела против обоих депутатов.

В среду, 8 июня, по словам Лочмеле, комиссия с перевесом в один голос приняла решение начать дело против коалиционного депутата Яниса Иесалникса. Сам Иесалниекс еще раз извинился уже на заседании комиссии за излишне эмоциональное выступление в ходе парламентских дебатов. Напомним, что депутат от Нацобъединения ранее сказал, что речь не шла о представителях нацменьшинств, преданных Латвии, и принес им извинения. Решение начать дело против Гиргенса, который не извинился, комиссия Сейма приняла подавляющим большинством голосов.

Вопрос о том, будут ли депутаты наказаны за высказывания, комиссия рассмотрит на следующей неделе. Виды наказания могут быть такими: выговор, выговор с публикацией в Latvijas vēstnesis, лишение возможности участвовать в пленарных заседаниях Сейма (от 1 до 6 заседаний) с вычетом из зарплаты.

Также Регина Лочмела сообщила, что подала заявление в связи с высказываниями Яниса Иесалниекса в Государственную полицию и Генеральную прокуратуру.