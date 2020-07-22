Комиссия Сейма по этике начала дело против Иесалниекса за гомофобское высказывание

Комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям приняла решение начать дело о нарушении депутатского этического кодекса в связи с записью депутата Яниса Иесалниекса (VL-TB/LNNK) в Twitter. Он опубликовал картинку с надписью "Зона, свободная от ЛГБТ", что подавший на него жалобу Даниэл Павлютс ("Развитие/За!") считает разжиганием ненависти.

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На одном из следующих заседаний комиссия решит, нарушен ли этический кодекс и каким должно быть наказание.

На заседании комиссии Нацблок и Новая консервативная партия голосовали против заведения дела, а депутаты Союза "зеленых" и крестьян и "Нового Единства" в голосовании не участвовали.

Сам Иесалниекс заявил, что ретвитнув запись, он вовсе не выразил поддержку написанному, а уточнил перевод. По его мнению, "Развитие/За!" развертывает идеологическую войну и пытается заставить консерваторов молчать.

19 июля глава фракции "Развитие/За!" Даниэл Павлютс обратился в Комиссию Сейма по мандатам, этике и заявлением с просьбой оценить запись депутата Яниса Иесалниекса (VL-TB/LNNK) в Twitter.

13 июля Иесалниекс поделился записью, к которой прикреплена картинка с надписью "Зона, свободная от ЛГБТ".



По мнению Павлютса, это нарушает этический кодекс депутата Сейма. Помимо этого, лесбиянки, геи, бисексуалы и транс-персоны, обозначенные аббревиатурой ЛГБТ, становятся объектом преступного деяния, охарактеризованного в статье 140 Уголовного закона — вызывания разногласий и социальной ненависти.



Павлютс напомнил, что в нацистской Германии использовалось обозначение judenfrei, то есть "свободный от евреев" — и из этих свободных от евреев зон евреи вывозились и убивались. Обратил внимание Павлютс и на комментарии к записи Иесалниекса — например, "тупой п*рок, иди повесься" (Stulbais p**iņ, ej pakaries).

Ранее польские суды аннулировали действие двух "свободных от идеологии ЛГБТ зон", признав их антиконституционными. Суд в одном из случаев пришел к выводу, что под "ЛГБТ идеологией" имеются ввиду люди, и введение таких зон дискриминирует людей на основе их сексуальных предпочтений и гендерной идентичности.