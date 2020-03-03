Комиссия Сейма по правам человека одобрила ограничение телевещания на русском языке

Пропорция русскоязычного вещания в базовом пакете телеканалов будет уменьшена. Такое предложение одобрила Комиссия Сейма по правам человека и общественным делам. На следующей неделе за законопроект проголосует Сейм, сообщает LETA.

Предложение изменения закона об электронных СМИ внесла депутат Сейма Дагмара Бейтнере-Ле Галла (Новая консервативная партия). Идея исходит от президента Латвии Эгила Левитса — он предложил укрепить роль официальных языков Евросоюза, увеличив их процент в телевещании до 80 процентов всего вещания не на латышском языке. По его мнению, это должно укрепить принадлежность Латвии к Европе и способствовать вовлечению латвийцев в общеевропейский информационный дискурс.

В базовый пакет, который телепровайдеры предлагают клиентам, должны быть включены государственные, региональные и коммерческие латвийские телеканалы. Если провайдер считает нужным включить в базовый проект что-то еще, то 80% содержания должны составлять программы на языке Евросоюза или Еврозоны.

Представители отрасли на заседании комиссии выступили против предложения, потому что оно навредит их бизнесу. Председатель комиссии Артусс Кайминьш возразил, что предложение уже одобрил Национальный совет по электронным СМИ и служба госбезопасности. Он подчеркнул, что никто не запрещает какие-либо каналы — речь идет только об их пропорции в базовом пакете.

"Те, кто захочет смотреть свои любимые российские телеканалы, могут продолжить это делать, только за доплату", — отметил он. По его мнению, это предложение "немного ограничит доступность каналов кремлевской пропаганды".

"Алкоголь после 22 часов тоже нельзя продавать, но он все равно доступен. Будет ограничена доступность, но никто никому ничего не запретит", — пояснил он. По словам депутата, подобная идея у Сейма была уже минимум четыре года, но не хватало политической воли.