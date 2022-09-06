Комиссия Сейма поддержала поправки об аннулировании мандата депутата Европарламента осужденным лицам

Юридическая комиссия Сейма во вторник поддержала предложение "Нового Единства", предусматривающее, что осужденный депутат Европарламента теряет свой мандат. Сейчас дело против европарламентария, экс-мэра Риги Нила Ушакова по обвинению в хранении запрещенного устройства видеонаблюдения рассматривается в суде.

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Поправки к Закону "О выборах в Европарламент" подали депутаты Сейма от "Нового Единства" Андрей Юдин, Айнар Латковскис, Инесе Либиня-Эгнере, Анда Чакша и Рихард Козловскис.

Предлагаемые изменения предусматривают, что депутат Европарламента, осужденный за преступное деяние теряет свой мандат, и на его место приходит следующий кандидат от того же самого списка.

Авторы поправок поясняют, что цель — ввести в отношении депутатов Европарламента такое же регулирование, как и в в отншении депутатов Сейма.

В аннотации к законопроекту говорится, что в законе уже указано, что, по мнению Латвии, мандат члена Европарламента несовместим с фактом признания лица виновным в совершении определенной категории уголовных преступлений. Об этом свидетельствует условие о том, что в состав Европарламента не может быть избрано лицо, отбывающее в Латвии наказание в виде лишения свободы либо осужденное за тяжкое или особо тяжкое преступление, судимость которого не погашена или не снята, за исключением случая, когда лицо был реабилитирован.

Поэтому необходимо предотвратить случаи осуждения лица, которое на момент вынесения приговора занимало должность депутата Европарламента, считают депутаты Сейма.

Поправки еще должен одобрить Сейм.

Как уже сообщалось, депутату Европарламента, бывшему мэру Риги Нилу Ушакову ("Согласие") прокуратура предъявила обвинение по уголовному делу о хранении запрещенного устройства видеонаблюдения. Сейчас дело рассматривается в суде.