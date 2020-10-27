Комиссия Сейма поддержала появления в е-здоровье возможности выразить согласие на донорство органов

Комиссия Сейма и социальным и рабочим делам поддержала поправки в законодательство, предусматривающие появление в системе е-здоровья новой функции: человек через систему сможет выразить пожелание относительно того, что будет с его телом после смерти. Об этом сообщает агентство LETA.

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Новая функция начнет действовать с 1 февраля 2022 года. Изначально планировалось, что это произойдет раньше, однако разработка задержалась из-за существующих неполадок в работе системы.

Если до своей смерти человек не выскажет каких-либо пожеланий относительно использования своего тела, его органов и тканей, то больница будет обязана выяснить у его родственников, какого мнения он придерживался. Если эти сведения противоречивы, то тело умершего использовать запрещается.

Если информации о воле умершего нет, а близкие не могут ее дать, то действует презумпция согласия на посмертное донорство.