Комиссия Сейма поддержала приостановку действия пункта договора с Россией, "охраняющего" памятник в парке Победы
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Комиссия Сейма по иностранным делам сегодня проголосовала за приостановку действия 13-й статьи договора между Латвией и Россией, которая регулирует содержание мемориальных сооружений и мест массовых захоронений.

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13-я статья Договора 1994 года между Правительством Российской Федерации и Правительством Латвийской Республике "О социальной защите военных лиц Российской Федерации и членов их семей, проживающих на территории Латвийской Республики в отношении мемориальных сооружений и памятников" оговаривает обязательства официальной Риги обеспечивать содержание в порядке, благоустройство и сохранение мемориальных сооружений и солдатских захоронений. Именно это обязательство упоминалось в качестве основного аргумента в пользу сохранения памятника в парке Победы в Риге.

Шесть членов комиссии Сейма проголосовали за приостановку действия статьи, один воздержался. Всего в комиссии состоят девять депутатов.

В связи с российским вторжением в Украину актуализировался вопрос о возможности демонтировать памятник воинам-освободителям в парке Победы.

Фракция "Консервативных" в Сейме подала в парламент законопроект, также устраняющие юридическое препятствие на пути к демонтажу памятника в парке Победы в Риге. Парламент рассмотрит его его на следующей неделе. Комиссия Сейма по иностранным дел также собиралась выступить с аналогичной инициативой на следующей неделе.

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