Комиссия Сейма поддержала приостановку трех договоров между Латвией и Беларусью

Комиссия Сейма по иностранным делам приняла сегодня решение направить на рассмотрение в парламент законопроекты, предусматривающие приостановку действия трех двусторонних договоров между Латвией и Беларусью, сообщили агентству LETA в пресс-службе Сейма.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Инициированные комиссией поправки предусматривают приостановку действия соглашения между Латвией и Беларусью об упрощении взаимных поездок между жителями приграничных территорий, а также договора о взаимной помощи в таможенных делах и договора о воздушном сообщении.

Договоры предполагается приостановить до тех пор, пока Беларусь не прекратит нарушения международного права в отношении Украины, то есть полностью компенсирует Украине причиненные ей нарушения международного права.

Председатель комиссии по иностранным делам Рихард Колс заявил, что в агрессивной войне Россия напала на Украину и с территории Беларуси, что является грубым нарушением международного права.

"Латвия добросовестно выполняла взаимные обязательства, упомянутые во всех этих соглашениях, а также международные обязательства и будет продолжать действовать в соответствии с требованиями международного права", - сказал Колс.

Комиссия просит рассмотреть законопроекты в срочном порядке.

Ранее комиссия предложила отраслевым министерствам оценить в общей сложности 42 двусторонних соглашения, заключенных между Латвией и Беларусью. Депутаты приняли решение инициировать расторжение, денонсацию или приостановку действия 12 договоров.