Комиссия Сейма поддержала призыв провести повторные выборы в Беларуси

Комиссия Сейма по иностранным делам поддержала проект решения Сейма о призыве организовать повторные выборы президента в Беларуси, сообщает LETA.

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Сейм планирует призвать провести повторные выборы президента Беларуси с участием всех кандидатов и в соответствии с международными стандартами. Во время выборов должны присутствовать международные наблюдатели, а в комиссиях представители всех кандидатов.

Кроме того, Сейм призовет латвийское правительство поддержать санкции ЕС против отдельных белорусских должностных лиц, ответственных за нарушения прав человека и фальсификацию выборов. Депутаты призовут власти Беларуси остановить применение силы, освободить политзаключенных и вернуть им все гражданские и политические права.

Сейм будет голосовать за проект решения на пленарном заседании 18 августа.