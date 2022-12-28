Комиссия Сейма поддержала продолжение уголовного преследования Глории Гревцовой

В среду, 28 декабря, члены Комиссии Сейма по мандатам, этике и заявлениям единогласно решили призвать парламент согласиться на продолжение уголовного преследования депутата Глории Гревцовой ("Стабильность!").

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Адвокат депутата заявил, что пострадавших в результате действий Гревцовой нет, поэтому, по его мнению, не следует соглашаться на продолжение уголовного преследования.

Гревцова сказала, что СМИ сделали из нее "крупнейшую преступницу в стране", отвлекая внимания от "реальных проблем". Депутат также добавила, что сейчас против нее выдвигаются обвинения, а уже завтра с этим могут столкнуться другие парламентарии.

Председатель комиссии Янис Вуцанс (Союз "зеленых" и крестьян, СЗК) отметил, что ложно предоставленная информация могла повлиять на результаты выборов, поскольку электорат перед голосованием может ознакомиться с новостями о потенциальных депутатах.

Депутат Гунарс Кутрис (СЗК) выразил недоумение, как в документах можно случайно указать высшее учебное заведение, в котором человек не учился.

Сейму предстоит принять окончательное решение по этому вопросу. Сейчас парламент находится на межсессионных каникулах. Следующая очередная сессия парламента, вероятно, может состояться 12 января 2023 года, так как это будет первый четверг зимней сессии Сейма. Также существует возможность объявления внеочередного заседания в любое время.

Как уже сообщалось, к Гревцовой применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы, а именно уведомление о смене места жительства и запрет на выезд из страны.

Совершение такого уголовного правонарушения, как предоставление ложных сведений, может караться временным лишением свободы от 15 суток до трех месяцев, привлечением к общественным работам от 40 до 280 часов или штрафом в размере до 100 установленных в Латвии минимальных месячных заработных плат.

С учетом того, что лицо отказалось высказать мнение по поводу обвинения, было принято решение о передаче дела в общее производство, ранее сообщила агентству LETA прокуратура.

В то же время разумный срок завершения уголовного процесса в отношении должностного лица, занимающего ответственное положение, имеет преимущество перед другими рассматриваемыми делами.

Несмотря на обвинение, Гревцова сейчас сможет продолжать выполнять свои обязанности депутата Сейма. В Регламенте работы Сейма сказано, что депутат, осужденный за уголовное преступление, считается исключенным из состава Сейма со дня вступления приговора в законную силу. В Латвии три суда инстанции.

7 октября этого года Государственная полиция возбудила уголовный процесс против Глории Гревцовой 1988 года по 274-й статье Уголовного закона — предоставление заведомо ложных сведений ЦИК. 17 октября уголовный процесс в ускоренном порядке был передан в прокуратуру.

Как показало досудебное расследование, Гревцова предоставила ложную информацию о месте работы. Кандидат утверждала, что работает в деревообрабатывающей компании Dolo на должности, которой не существует.

Госполиция начала проверять новости о Гревцовой, как только они появились в масс-медиа.

В пятницу, 7 октября, стало известно, что Гревцова предоставила в ЦИК и ложную информацию о том, что в 2013 году получила высшее образование по специальности педагог в Латвийской академии спортивной педагогики. Руководитель вуза по общественным отношениям и коммуникации Илзе Аке-Виксне, отвечая на вопрос, соответствует ли истине эта информация, указала, что в архиве учебного заведения таких данных нет.

Лицо с таким именем и фамилией не нашлось в Информационной системе студентов Латвийской академии спортивной педагогики, которая функционирует с 2004 года. Также Гревцова не обнаружена ни в списке выпускников, ни в списке учащихся, акцентировала представитель академии.

Сама Гревцова заявила у себя на платформе TikTok, что распространенная в медиа новость запущена специально, чтобы отвлечь внимание от "настоящих проблем" и что "Сейм проголосовал за ЛГБТ пропаганду в школах".

Пока политики, находящиеся у власти очерняют мою репутацию, "в школах официально началась ЛГБТ пропаганда", — заявила Гревцова, добавляя, что все должны защищать детей от "этих".

В видео Гревцова не уточняет, действительно ли она работала сборщиком дров, но говорит, что "пока змеи продолжают говорить обо мне и о том, как позорно и плохо было работать простым сборщиком дров в прошлом для будущего депутата, они попутно пытаются отвлечь внимание от сотворенных ими событий".

Партия "Стабильность", по итогам выборов в Сейм, получила 11 мандатов. Глория Гревцова была избрана в Видземе, ей поставили плюсы 2708 избирателей. Если она лишится мандата, то на должность депутата Сейма будет претендовать следующий по списку в Видземе Амиль Салимов, которого Гревцова обошла по плюсам, сместив на второе место.