Комиссия Сейма поддержала расширение информации, включаемой в гостайну. НГО и журналисты бьют тревогу

Во вторник, 4 апреля, Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции поддержала поправки к ряду законов, которые предусматривает расширение включаемой в государственную тайну информации, что делает ее недоступной для широкой публики. Латвийская ассоциация журналистов (LŽA) недовольна поспешностью продвижения законопроекта, которая просит больше времени для обсуждения.

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Члены комиссии рассматривали поправки к Закону об открытости информации и Закону о государственной тайне. Предложенные поправки предусматривают изменение доступности информации — исключение информации "для служебных нужд" из Закона об открытости информации, что сделает ее недоступной для широкой публики.

Депутат от партии "Прогрессивные" Атис Швинка призвал к необходимости более широкой оценки поправок и приглашению на заседание комиссии НГО, однако его идею члены комиссии не поддержали.

В конце заседания депутат Айнарс Латковскис ("Новое Единство"), хотя и сам поддержал поправки, выразил мнение, что часть общества, например, НГО может не понимать сути поправок. Он заявил, что в связи со срочностью была "отрезана" эта часть общества, на что депутат от партии "Латвия на первом месте" Эдмундс Зивтиньш ответил: "Какое дело неправительственным организациям до государственной тайны?".

Приняли в спешке без обсуждения

Журналист de facto и член правления LŽA Иво Лейтанс на заседании выразил возмущение ситуацией. По его словам, на рассмотрение таких поправок следует пригласить различные НГО, например, Delna или LŽA.

"Я понимаю, что поправки приняты в срочном порядке и в окончательном чтении, но то, что представители LŽA не были приглашены, проинформированы и приглашены выразить свое мнение, не кажется правильным. Министерство юстиции также не было приглашено, но фактически само напросилось и пришло. То, что этот законопроект назначен на завтра в срочном порядке и не было дискуссий — я не говорю, что эти поправки плохие, плохо то, в какой спешки их приняли без обсуждения", — заявил журналист.

"Учитывая, что эта дискуссия началась уже в 2017 году, все достаточно долго происходит, и вдруг 23 марта законопроект подан и вы хотите его принять уже завтра. […] мы призываем к отмене этой срочности", — сказал Лейтанс, подчеркнув, что "не было возможности обсудить и до конца понять, ознакомиться и оценить, является ли это единственным способом, и не является ли определение "для служебных нужд" слишком широким.

Глава комиссии Раймондс Бергманис ("Объединенный список") ответил, что Комиссия по национальной безопасности попросила срочности. "Мне кажется, что в прошлый четверг документ был уже опубликован на сайте. Комиссия по национальной безопасности попросила меня рассмотреть этот законопроект. Какие у меня есть основания не верить в такую установку [срочности]?", — риторически спросил депутат.

На вопрос о том, почему не были приглашены НГО и другие представители, он ответил, что "заседание является открытым, вы можете подать заявку и прийти, нет никаких ограничений".

Законопроект является инициативой Бюро по защите Сатверсме, Службы государственной безопасности и Службы военной разведки и безопасности. Как указано в обосновании законопроекта, руководствуясь сложившейся геополитической обстановкой, необходимо срочно усовершенствовать и уточнить нормативную базу в сфере защиты информации, а основная цель поправок — создать четкие рамки и требования безопасности к информации для служебных нужд.

Между тем, директор исследовательского центра Providus Ивета Кажока в интервью агентству LETA заявила, что поправки, предусматривающее включение информации для служебных нужд в государственную тайну, не могут быть приняты без участия общественности и НГО.

Она подчеркнула, что в Латвии уже есть проблемы с открытостью информации, особенно в условиях, когда возникают споры о границах защиты персональных данных физических лиц, коммерческой тайны, государственной тайны и что уже сейчас слишком многое держится в секрете.

Sekos izvērsts makro-tvīts, lai izskaidrotu problēmas būtību.

Latvijā jau tā ir problēmas ar informācijas atklātību, sevišķi apstākļos, kad ir strīdi par robežām fizisko personu datu aizsardzībai, komercnoslēpumiem, valsts noslēpumiem. Slepenots tiek par daudz, jo tāda nu ir… https://t.co/BOrG6J8AzR

— Iveta Kažoka (@IvetaKazoka) April 4, 2023

"В данном конкретном случае изменения в законе открывают возможность отнесения к гостайне любых сведений учреждения, разглашение или раскрытые которых может создать риск для полноценного осуществления функций учреждения, следовательно, для чего бы то ни было, что учреждение посчитает таким риском", — пояснила Кажока, добавив, что поправки продвигаются без обсуждений с экспертами, НГО по прозрачности, омбудсменом и Минюстом.

Исследовательница отметила, что поправки были представлены в большой спешке, и ожидается, что в среду предложения будут рассмотрены на пленарном заседании Сейма. На рассмотрение предложений отводится всего один час, и, по мнению Кажоки, этого времени недостаточно для обсуждения столь важных поправок.

Однако Кажока выразила надежду, что завтра Сейм поймет: эти поправки слишком важны, чтобы рассматривать их в срочном порядке.

Поспешность принятия законопроекта также активно раскритиковали представители различных общественных организаций в Twitter.

Gribēja termiņu vispār 10 minūtes, tikai pateicoties Juridiskajam birojam pagarināja uz stundu. Rīt Saeimas sēdē iet 1. lasījums. Satraucoša tendence noslepenot lietas it kā drošības vārdā, bet īstenībā, lai samazinātu sabiedrības iespēju iegūt info, lai kritizētu iestāžu rīcību — Selma Levrence (viņa/she/вона) 🇱🇻🇺🇦🇪🇺🏳️‍🌈 (@selmuushh) April 4, 2023

Mūsu valsts iestādes jau šobrīd izmanto pilnīgi nesakarīgus argumentus (datu aizsardzība, kur nekādu personas datu nav; komercnoslēpums, kur nekāda komercnoslēpuma nav utt). Tagad padarīs pārvaldi vēl mazāk atklātu. https://t.co/aD1ITSh7k7 — Guna Gleizde (@ggleizde) April 4, 2023

Pirms nedēļas izlasīju tos grozījumus un argumentāciju. Kreizī. Interesanti, ka DV būs valsts noslēpuma statuss (dod iespēju principā turpmāk noslepenot jebko), bet pielaidi darbam ar to nevajadzēs. Kas liek domāt,ka statusu ievieš, lai noslepenotu tikai uz āru,nevis pēc būtības. https://t.co/DZdC2x7VgQ — AM (@AgneseMargevica) April 4, 2023