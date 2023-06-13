Комиссия Сейма поддержала создание нового военного полигона; частные земли смогут отчуждать
Foto: Viesturs Radovics, DELFI

Во вторник комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции концептуально поддержала законопроект о создании военного полигона "Селия", который определяет особое правовое регулирование для создания полигона и строительства его инфраструктуры.

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Законопроект предусматривает присвоение полигону "Селия" статуса объекта национальных интересов. Планируется, что государственные органы и органы местного самоуправления, а также иные учреждения будут обязаны рассматривать все заявления и вопросы, связанные со строительством инфраструктуры военного полигона и обеспечением и выполнением сопутствующих работ, и принимать решения в приоритетном порядке в кратчайшие сроки.

Кроме того, законом предусмотрено установить в пользу государства сервитут на землю, принадлежащую другим лицам, что необходимо для строительства инфраструктуры военного полигона.

Сервитут будет установлен до тех пор, пока не произойдет отчуждение земли в соответствии с требованиями закона об отчуждении недвижимого имущества.

Предусматривается, что Министерство обороны должно будет за 30 дней до начала работ уведомить собственника недвижимости о том, что на принадлежащий ему земельный участок установлен сервитут и на нем начнутся работы по строительству инфраструктуры военного полигона.

Также запланировано, что закон о создании полигона "Селия" вступит в силу на следующий день после его провозглашения.

Кроме того, комиссия концептуально поддержала соответствующие законопроекты, регулирующие развитие инфраструктуры существующих военных полигонов.

Согласно решению комиссии, проект закона о создании полигона "Селия" и связанные с ним законопроекты должны быть включены в повестку дня заседания Сейма 15 июня и рассмотрены в срочном порядке.

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