Комиссия Сейма поддержала увеличение алиментов

Комиссия Сейма по правам человека и общественным делам поддержала предложение "Прогрессивных" привязать средства содержания (алименты) к минимальной зарплате, сообщает LETA.

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Поправки к закону о Гарантийном фонде средств содержания подразумевают, что новая норма будет действовать с 1 января, чтобы можно было найти необходимое финансирование в бюджете 2024 года.

Окончательное решение должен принять Сейм.

"Прогрессивные" предлагают увеличить выплаты из гарантийного фонда на каждого ребенка от рождения до семи лет — они будут составлять 25% от минимальной зарплаты. От семи до 18 лет и от 18 до 21 — до 30%.

Также предложение предусматривает, что Кабмин должен разработать постоянное правило, чтобы размер выплаты из фонда соответствовал прожиточному минимуму. Размер выплат должен пересматриваться не реже раза в год.