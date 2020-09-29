Комиссия Сейма поддержала возможность голосования в муниципальных выборах из-за границы
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Комиссия Сейма по государственному управлению и самоуправлениям поддержала во втором чтении поправки к закону о муниципальных выборах, которые предусматривают возможность голосовать за границей по почте.

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Выборы в самоуправления пройдут 5 июня 2021 года. Заявку на голосование за границей можно будет подать не ранее, чем за 70 дней до голосования, но не позднее, чем за 42 дня.

Цель законопроекта — способствовать вовлеченности имеющих право голоса граждан Латвии в муниципальные выборы, а также поддержать участие диаспоры в гражданских и политических делах Латвии и сохранить ее связь с Латвией.

Зарегистрироваться для голосования по почте можно на сайтах www.latvija.lv или www.pmlp.gov.lv, по официальному электронному адресу ЦИК cvk@cvk.lv или обратившись лично либо по почте в дипломатические представительства Латвии. Кроме того, подать заявление можно как электронный документ, заверенный электронной подписью.

ЦИК рассмотрит обращение, полученные по почте за 30 и более дней до выборов. Не позднее чем за 20 дней ЦИК отправит избирателям по электронной почте адрес, где будут материалы для голосования — то есть списки кандидатов и информация о порядке голосования. Вместе с ними избиратель получит контакты избирательной комиссии и свой порядковый номер, с которым он зарегистрирован как участник голосования. Избиратель должен распечатать материалы, вложить конверт, а потом этот конверт вместе с подтверждением личности отправить на адрес конкретной избирательной комиссии.

Почтовые расходы оплачивает избиратель.

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