Комиссия Сейма поддержала введение новых санкций ЕС в отношении России

В пятницу, 19 февраля, депутаты комиссии Сейма по делам Европы утвердили позицию Латвии, которая предусматривает поддержку введения новых санкций ЕС в отношении России. Об этом сообщает LETA.

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"Следует расширить имеющиеся санкции Европы против России. Самым подходящим было бы введение новых глобальных санкций против лиц, которые ответственны за преследование Навального и других активистов", — заявила по этому поводу глава комиссии Анда Терауда.

Европейский Союз готовится в марте текущего года ввести новые санции против российских властей из-за судебного процесса, в результате которого оппозиционному политику Алексею Навальному условный срок наказания был заменен на реальный, а также за жесткие действия правоохранительных органов против участников мирных протестов в поддержку Навального. Об этом сообщили в четверг, 18 февраля, агентства dpa и Reuters со ссылкой на нескольких дипломатов государств ЕС.

ЕС может заморозить банковские счета лиц, входящих в ближний круг президента России Владимира Путина, а также запретить им въезд на территорию Евросоюза. Кроме того, не исключены ограничительные меры для представителей органов юстиции РФ. Открытым остается вопрос, будут ли фигурировать в санкционных списках российские олигархи, так как представители некоторых стран ЕС полагают, что подобные санкции могут быть легко оспорены в европейских судах.