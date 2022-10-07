Комиссия Сейма поддержала выплату повышенного пособия на ребенка работающим родителям

Комиссия Сейма по социальным и трудовым вопросам в пятницу поддержала поправки к закону "О страховании материнства и болезни", которые предусматривают 50-процентное увеличение пособия для получателя родительского пособия, который совмещает уход за ребенком с работой.

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Поправки внесли депутаты партии "Консервативные" Кришьянис Фелдманс, Рейнис Знотиньш, Эвита Залите-Гроса, Лива Крейтусе и Янис Циеленс.

В настоящее время законом установлено, что получателю родительского пособия, который работает во время ухода за ребенком и не находится в отпуске по уходу или получает доход как самозанятое лицо, выплачивается 30% от размера родительского пособия.

Поправки предусматривают увеличение размера пособия до 50%.

Как поясняют депутаты, предлагаемые изменения помогут решить проблему дефицита рабочей силы и сократят теневую экономику.