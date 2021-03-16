Комиссия Сейма поддержала запрет на азартные игры для неплательщиков алиментов

Должники по алиментам не смогут играть в азартные игры и участвовать в розыгрышах. Комиссия Сейма по правам человека и общественным делам во вторник, 16 марта, в третьем чтении поддержала поправки к закону о Гарантийном фонде средств содержания, включающие в себя этот пункт.

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Чтобы изменения вступили в силу, их еще должен в третьем чтении рассмотреть Сейм, и тогда они вступят в силу 1 мая. Как отмечается на странице Сейма, должники, не обеспечивающие своих детей, необоснованно тратят деньги на развлечения и хобби. Поэтому государство накладывает на должников определенные ограничения, чтобы вынудить их выполнять свои обязанности. Должникам запрещено водить машину и водный транспорт, а действие их разрешение на огнестрельное оружие, если такое есть, приостанавливается.

Помимо этого, должникам будет запрещено играть в азартные игры, в том числе в интерактивные азартные игры и участвовать в интерактивных розыгрышах. Организатор азартных игр должен будет убедиться, что клиент не является должником по алиментам. В противном случае сотрудник игорного зала должен попросить клиента покинуть помещение.

Минюст считает недопустимым, что должник по алиментам свои средства тратит на активности, не связанные с обеспечением благополучия ребенка. Министр юстиции Янис Борданс (НКП) указал, что общий объем долга по алиментам составляет 369 млн евро и "наша обязанность — обеспечить все возможные дополнительные правовые инструменты, чтобы снизить объем этого долга".

На данный момент информация о должниках по алиментам публично доступна на сайте latvija.lv, в отдельных случаях у них могут отобрать права на вождение транспортного средства и хранение оружия. За уклонение от алиментов в Латвии могут призвать к уголовной ответственности.