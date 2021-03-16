Комиссия Сейма поддержала запрет на азартные игры для неплательщиков алиментов
Foto: Shutterstock

Должники по алиментам не смогут играть в азартные игры и участвовать в розыгрышах. Комиссия Сейма по правам человека и общественным делам во вторник, 16 марта, в третьем чтении поддержала поправки к закону о Гарантийном фонде средств содержания, включающие в себя этот пункт.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Чтобы изменения вступили в силу, их еще должен в третьем чтении рассмотреть Сейм, и тогда они вступят в силу 1 мая. Как отмечается на странице Сейма, должники, не обеспечивающие своих детей, необоснованно тратят деньги на развлечения и хобби. Поэтому государство накладывает на должников определенные ограничения, чтобы вынудить их выполнять свои обязанности. Должникам запрещено водить машину и водный транспорт, а действие их разрешение на огнестрельное оружие, если такое есть, приостанавливается.

Помимо этого, должникам будет запрещено играть в азартные игры, в том числе в интерактивные азартные игры и участвовать в интерактивных розыгрышах. Организатор азартных игр должен будет убедиться, что клиент не является должником по алиментам. В противном случае сотрудник игорного зала должен попросить клиента покинуть помещение.

Минюст считает недопустимым, что должник по алиментам свои средства тратит на активности, не связанные с обеспечением благополучия ребенка. Министр юстиции Янис Борданс (НКП) указал, что общий объем долга по алиментам составляет 369 млн евро и "наша обязанность — обеспечить все возможные дополнительные правовые инструменты, чтобы снизить объем этого долга".
На данный момент информация о должниках по алиментам публично доступна на сайте latvija.lv, в отдельных случаях у них могут отобрать права на вождение транспортного средства и хранение оружия. За уклонение от алиментов в Латвии могут призвать к уголовной ответственности.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

2

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Международный женский день с Wolt: Анна Розите
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Wolt расширяет ассортимент: электротовары, косметика, товары для детей и хобби
Внедрение цифровой автоматизированной системы позволяет почти втрое сократить время обработки грузов в Рижском порту
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети

От владельца

Anniņmuižas bulvāris, Imanta, Rīga,
700€
Krišjāņa Valdemāra iela, Centrs, Rīga,
320 000€
Ventspils nov.,
2 300 000€
Miera iela, Brasa, Rīga,
84 000€
Dārza iela, Talsu nov.,
335 000€
Muižas iela, Garkalnes nov.,
298 000€
Miera iela, Centrs, Rīga,
94 000€
Bebru iela, Mārupes nov.,
210 000€
Ropažu iela, Teika, Rīga,
700€
Teika, Rīga,
45 990€
Loču iela, Ķīpsala, Rīga,
295 000€
Kalnu iela, Saulkrastu nov.,
265 000€
Juglas iela, Jugla, Rīga,
500€
Baložu iela, Āgenskalns, Rīga,
1 110€
Artilērijas iela, Centrs, Rīga,
100 000€
Beberbeķu 9. līnija, Beberbeķi, Rīga,
195 000€
Foreļu iela, Garkalnes nov.,
85 000€
Rātsupītes iela, Imanta, Rīga,
94 000€