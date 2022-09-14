Комиссия Сейма поддержала запрет на выращивание пушных зверей только ради меха

В среду комиссия Сейма по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике в третьем, окончательном чтении поддержала поправки к Закону о защите животных. Они предусматривают запрет на разведение пушных зверей только ради добычи меха. Об этом агентству LETA сообщили в пресс-службе Сейма.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Разведение и убийство животных ради меха — неэтичный, жестокий и исчезающий вид бизнеса, говорится в аннотации к законопроекту, представленному депутатами. В нем также содержится ссылка на опрос, который показал, что 63% жителей Латвии не поддерживают разведение и забой животных для добычи меха.

Поправки, которые поддержала комиссия, с 1 января 2028 года предусматривают запрет на разведение и содержание сельскохозяйственных животных, если единственная или основная цель их разведения или содержания — добыча меха.

Председатель комиссии Кришьянис Фелдманс ("Консервативные") заявил, что согласно процедуре Министерство экономики обратилось в Европейскую комиссию с просьбой до 22 августа дать заключение по законопроекту.

"Возражений Еврокомиссии по законопроекту не поступило, поэтому нет препятствий для вынесения данного законопроекта на рассмотрение в окончательном чтении на заседании Сейма", — подчеркнул Фелдманс.

Чтобы поправки к Закону о защите животных вступили в силу, их в окончательном чтении должен поддержать Сейм.

