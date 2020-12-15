Комиссия Сейма предлагает отказаться от введения штрафов за обслуживание клиентов без масок

Глава Комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Юрис Ранцанс (Новая консервативная партия) призывает изъять из законопроекта о новых коронавирусных ограничениях поправки, предусматривающие штрафы за обслуживание покупателей, пришедших в магазин без маски.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Одна из поправок к закону о борьбе с распространением Covid-19 предусматривает, что организаторы мероприятия, владельцы зданий или оказатели публичных услуг несут ответственность за то, что к ним кто-то пришел без маски, и могут быть оштрафованы на 50 евро или получить предупреждение. Также такому человеку нельзя оказывать услуги.

На прошлой неделе спорные поправки комиссия Сейма под руководством Ранцанса концептуально поддержала, однако сегодня, 15 декабря, перед вторым чтением законопроекта Ранцанс предложил изъять этот пункт.

Рассмотрение поправок продолжится в среду, 16 декабря.