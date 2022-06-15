Комиссия Сейма предлагает расторгнуть или денонсировать 12 договоров между Латвией и Беларусью
Foto: Reuters/Scanpix /LETA

В среду, 15 июня, парламентская Комиссия по иностранным делам рассмотрела собранную Министерством иностранных дел информацию о двусторонних договорах между Латвией и Беларусью и приняла решение продвигать расторжение, денонсацию или приостановку 12 соглашений.

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Как сообщили агентству LETA в пресс-службе Сейма, у Латвии с Беларусью заключено 42 двусторонних договора. 10 из них уже истекли, а одно соглашение еще не вступило в силу.

В Министерстве сообщения указали, что уже начата процедура денонсации соглашения между правительствами Латвии и Беларуси о прямом железнодорожном сообщении для перевозки военных грузов в третьи страны.

Ранее председатель комиссии Рихардс Колс заявил, что, позволяя войскам агрессора оставаться на своей территории, Беларусь поддерживает военную агрессию России против Украины и становится соучастницей.

Колс подчеркнул, что это является существенной причиной для актуализации вопроса о сохранении двусторонних отношений с Беларусью и полной минимизации сотрудничества с этой страной.

Комиссия призвала министерства оценить, можно ли в данных условиях приостановить исполнение каждого отдельного двустороннего договора или денонсировать его.

Колс сообщил, что комиссия попросит Кабинет министров и министерства предоставить более подробную аргументацию для сохранения в силе тех или иных договоров.

Председатель Комиссии указал, что планируется продолжить дискуссии о статусе санатория "Белоруссия" в Юрмале для принятия решения о его возможном отчуждении.

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