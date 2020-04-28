Комиссия Сейма приняла решение не объединять Вентспилс и Елгаву с находящимся рядом краями

Комиссия Сейма по административно-территориальной реформе сегодня приняла решение не объединять Вентспилс с Вентспилсским краем, а Елгаву с Елгавским краем, как это планировалось ранее.

Согласно решению комиссии, после проведения административно-территориальной реформы Вентспилс, Вентспилсский край, Елгава и Елгавский край будут иметь статус отдельных самоуправлений.

Таким образом вместо 119 самоуправлений в результате административно-территориальной реформы останется 42.

Комиссия рассмотрела также ряд других связанных с административно-территориальной реформой вопросов. Депутаты поддержали предложение президента Эгила Левитса, предполагающее, что правительство до 31 декабря подаст в Сейм законопроект о праве местных общин избирать своих представителей, в компетенцию которых будут входить вопросы местного значения.

Кроме того, комиссия поддержала переименование Улброкского края в Ропажский край.

На данный момент комиссия рассмотрела примерно треть поданных к окончательному чтению законопроекта об административно-территориальной реформе предложений.